كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يسخر من منافسيه على الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة تغريدات، سخر فيها من منافسيه الديمقراطيين الساعين لنيل ترشيح حزبهم لانتخابات الرئاسة المقبلة ضده.

وكتب ترامب، تغريداته عبر حسابه على موقع "تويتر"، تزامنًا مع ظهور نتائج اقتراع "الثلاثاء الكبير" تباعا، والذي يجري في 14 ولاية، في إطار الانتخابات التمهيدية للمتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي.

وسخر ترامب، من المرشح الديمقراطي والملياردير مايك بلومبيرغ بعدة تغريدات، أطلق عليه فيها اسم "ميني مايك"، في إشارة إلى قصر قامته.

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وبث ترامب، مشهدا يظهر الملياردير الديمقراطي بلومبيرغ وهو يلعق أصابعه بعد تناوله طعاما، وعلق قائلا: "ميني مايك، لا تلعق أصابعك الوسخة، فهذا غير صحي وخطر عليك وعلى الآخرين"، في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا، الذي ينصح الأطباء بالوقاية منه عبر الاهتمام بنظافة اليدين بالدرجة الأولى.

وقال ترامب، في تغريدة أخرى: "ميني مايك لا يستطيع التعافي من أدائه الضعيف في المناظرات (الانتخابية). وعندما كان عمدة لنيويورك".

وعلق ترامب، على ظهور النتائج الأولية للاقتراع، بالقول: "أكبر خاسر الليلة، حتى الآن، هو ميني مايك بلومبيرغ"، متهكما على إنفاق الأخير نحو 700 مليون دولار على حملته الانتخابية، دون تحقيق شيء يذكر "سوى الحصول على لقب ميني مايك".