كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 2922 ووفاة 92 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الصيني في إيران إلى 2922 شخصًا ووفاة 92 شخصًا، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، على شاشة التلفزيون الحكومي، اليوم الأربعاء، كما ذكرت وكالة "رويترز".

واحتلت دولة إيران، المركز الثاني بعدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل بعد الصين، حيث انتشر بسرعة الصاروخ أنحاء البلاد، مخلفا عشرات الوفيات، وآلاف الإصابات، خاصة من رؤوس النظام، الذين وقعوا فريسة في مصيدة الفيروس المستجد.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بأن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا، نقلًا عن الموقع الإلكتروني للرئاسة.

وقال "روحاني": "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي"، منتقدًا التجار، الذين يحتكرون الكمامات.