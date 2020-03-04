كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات السراج تصادر أموال الشعب الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت ميليشيات حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، وقف صرف مرتبات شهر فبراير رغم تأكيد وزير المالية فرج بومطاري وجود تغطية مالية كافية لصرفها.

ولوّحت ميليشيات السراج، بإجراءات تقشفية أخرى كرفع الدعم عن الوقود، وذلك لضمان استمرار الإنفاق على الحرب ودعم جبهات القتال بالمال والسلاح والمرتزقة.

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وتستمر القبائل شرق ليبيا وجنوبها في إيقاف ضخ النفط احتجاجا على ما يعتبرونه توزيعا غير عادل للثروة إضافة إلى استعمال عائدات النفط الذي ينبع من مناطق في الشرق والجنوب في تمويل المرتزقة والميليشيات الموالية للجماعات الإسلامية التي تصر على استمرار التحكم في الثروة لذلك تبذل كل ما في وسعها لمنع سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس.