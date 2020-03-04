كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية: مسلح يحتجز زوجته وأطفاله الخمسة رهائن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الاربعاء، أن شخص مسلح احتجز زوجته وأطفاله الخمسة رهائن في مدينة تروا، مشيرة إلى أنها تمكنت من السيطرة على الموقف.

وقالت الشرطةك "انتهى وضع الرهائن في تروا الفرنسية بعد أن ألقت الشرطة القبض على الرجل المسلح الذي كان يحتجز زوجته الحامل وأطفاله الخمسة أسرى"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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ووفقًا لقناة "بي أف أم"، أخذ الرجل، الذي يُعتقد أنه يعاني من مشاكل صحية عقلية، الأسرة رهينة بعد ظهر يوم الثلاثاء وأطلق النار على الشرطة عندما وصلوا لتطويق المنطقة.

وذكرت الشرطة الوطنية في تغريدة لها على موقع "تويتر": "نهاية عملية الشرطة قامت مداهمة باحتجاز شخص مسلح في عملية. لا أحد أُصيب بأذى. خدمات الشرطة الوطنية وخدمات الطوارئ لا تزال في الساحة".

كان الحي مغلقًا لأكثر من 16 ساعة مع استمرار المفاوضات، وبعد ذلك شرعت مداهمة، وهي وحدة شرطة خاصة، في العملية الناجحة.