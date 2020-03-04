كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أحد عناصر جهاز المخابرات التركية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع "أوضه تي في" الإخباري، مقتل أحد عناصر جهاز المخابرات في ليبيا ودفنه بمسقط رأسه دون جنازة وسط تكتم وإجراءات أمنية مكثفة.

وكشف الموقع، أن أحد عناصر جهاز المخابرات التركي، يدعى سنان.ج (27 سنة) قُتل الشهر الماضي في ليبيا وعادت جثته إلى البلاد بهدوء تام ليدفن في مسقط رأسه في مركز آقهيصار بولاية مانيسا (غرب)، مشيرًا إلى أن السلطات التركية لم تجر له جنازة ودفنته في ظل إجراءات أمنية مكثفة.

وأوضح الموقع، أن الذي لفت الانتباه في الجنازة التي حضرها رئيس مركز آقهيصار ورؤساء مراكز الأحزاب السياسية وبعض المواطنين هو وجود أكليل أسود مكتوب عليه "رئيس منظمة أمنية".

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وقد رفضت عائلة سنان، الإدلاء بأي تصريح حول وفاته، وعلى الرغم من مرور أيام على مقتله إلا أن اسمه لم يكتب حتى على قبره.

وتدعم تركي، حكومة فايز السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح والجنود والمرتزقة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.