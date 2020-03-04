كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير: نيبال تدعو وزارة الدفاع الروسية إلى تسلق قمة إفرست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الدفاع النيبالية، الجيش الروسي لتسلق أعلى قمة في العالم، جبل إفرست، في وقت لاحق من هذا العام كجزء من فريق دولي يضم الصين والهند والولايات المتحدة، حسبما صرح السفير النيبالي في روسيا، ريشي رام غيميري.

وقال السفير: "أرسلت وزارة الدفاع النيبالية دعوة إلى وزارة الدفاع الروسية لتسلق جبل إفرست معًا هذا العام. أعتقد أنهم سيوافقون"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "قد يحدث هذا في مايو. من أواخر أبريل إلى أواخر مايو هو الوقت المناسب لتسلق جبل إفرست. أشهر السنة الأخرى أقل ملاءمة"، موضحًا، أن نيبال تنتظر رد موسكو على الدعوة التي تم إرسالها قبل شهر.

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ووفقًا للدبلوماسي، فقد دعت كاتماندو العديد من الدول الأخرى إلى توسيع نطاق جبل إفرست كرمز للصداقة.

وأردف الدبلوماسي: "لقد قمنا أيضًا بدعوة جيوش الهند والصين والولايات المتحدة. سيكون صعودًا دوليًا. علاوة على ذلك، إنه مجاني. جيشنا سيتولى جميع النفقات"، مضيفًا، أن تكلفة فريق من 20 إلى 25 شخصًا ستكون أكثر من 50 ألف دولار.

وحسب السفير: "على ارتفاع 84848 مترًا (29،028 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر، يعد قمة جبل إفرست أطول قمة على سطح الأرض. تقع في منطقة Mahalangur Himal الفرعية في جبال الهيمالايا. التسلق إلى الجبل يستغرق شهرًا في المتوسط.