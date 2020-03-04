كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الروسي: الإرهابيون حاولوا شن هجوم كيماوي في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مركز المصالحة الروسية في سوريا، اليوم الأربعاء، في بيان، بأن مجموعة من 15 إرهابيًا حاولوا شن هجوم كيماوي في محافظة إدلب السورية.

وقال البيان: "في ٢ مارس، حاولت مجموعة مكونة من ١٥ إرهابيًا تفجير ذخيرة متفجرة مع حاويات مليئة بعامل كيميائي سام"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف البيان: "استهدف الإرهابيون عرقلة تقدم القوات الحكومية السورية في الجزء الغربي من مدينة سراقب ثم اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية".

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وذكر المركز، أن الإرهابيين كشف بطريق الخطأ عن إحدى الحاويات، مما أسفر عن تسرب، وأن الإرهابيين تلقوا "تسممًا كيميائيًا كبيرًا" وفشلوا في تنفيذ الهجوم.

وقال الجيش الروسي، إنهم سينشرون قريبًا الدليل على الهجوم الكيميائي الفاشل.

في وقت سابق من اليوم، صرح مركز المصالحة، بأن الخوذ البيضاء قد انتهوا من تصوير استفزاز على مراحل بعد تسليم 400 لتر من عامل كيميائي إلى الموقع.