كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تسجل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أمس الثلاثاء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

واحتلت دولة إيران، المركز الثاني بعدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل بعد الصين، حيث انتشر بسرعة الصاروخ أنحاء البلاد، مخلفا عشرات الوفيات، وآلاف الإصابات، خاصة من رؤوس النظام، الذين وقعوا فريسة في مصيدة الفيروس المستجد.

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بأن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا، نقلًا عن الموقع الإلكتروني للرئاسة.

وقال روحاني: "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي"، منتقدًا التجار، الذين يحتكرون الكمامات.