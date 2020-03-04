أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || اعتراف خطير لروحاني: كورونا أصاب كل أقاليم إيران

نفذت الولايات المتحدة غارة جوية، اليوم الأربعاء، ضد مقاتلي حركة طالبان في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، وهي الضربة الأولى منذ توقيع اتفاقية سحب القوات تم توقيعها بين الجانبين يوم السبت، حسبما قال متحدث باسم القوات الأمريكية.

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بأن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا، نقلًا عن الموقع الإلكتروني للرئاسة.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || الكشف عن خسائر جديدة للجيش التركي في سوريا