أثار مستوى الدولي المغربي،، نجم “أزيد ألكمار” الهولندي، إعجاب فريق “نابولي” الإيطالي، والذي يرغب في ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفق موقع “سوي كالتشيو” الإيطالي، فإن المدير الرياضي لـ”نابولي”، كريستيانو جيونتولي، كلف كشافي الفريق بمتابعة الإدريسي في هولندا، حيث ينوي جمع أكبر قدر من المعلومات الخاصة باللاعب لتقديم عرض رسمي لإدارة فريقه.

وأبرز المصدر ذاته أن جيونتولي استفسر عن قيمة اللاعب المالية، ويرغب جديا في فتح قنوات التواصل مع وكيل أعماله، قبل اتخاذ القرار النهائي، وذلك بعد أن قدم نجم المنتخب المغربي موسما جيدا في “الإيريديفيزي”.

وتلقى الإدريسي العديد من عروض الانتقال لفرق ممارسة بالدوريات الأوربية الخمس الكبرى، وآخرها اهتمام كل من ليستر سيتي وإيفرتون الإنجليزيين، إلى جانب فرق إسبانية وإيطالية.

وخاض نجم المنتخب المغربي، البالغ من العمر 23 سنة، هذا الموسم 41 مباراة في مختلف المسابقات التي يلعب لها “ألكمار”، سجل فيها 17 هدفا وكان حاسما في 8 آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض إيطالي جديد للإدريسي قبل الرحيل عن “ألكمار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.