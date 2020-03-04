الأحرار يعرضون حصيلة برنامج 100″ يوم 100 مدينة” في غياب أخنوش!

عرض حزب التجمع الوطني للأحرار، في ندوة صحافية، اليوم الأربعاء، الحصيلة المرحلية لبرنامجه التواصلي 100 يوم 100 مدينة، وهي الندوة، التي غاب عنها رئيس الحزب، عزيز أخنوش.

وترأس محمد بوسعيد، وزير المالية السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اللقاء الذي عرض فيه النتائج المرحلية للبرنامج، قائلا إن هذا الأخير حقق نتائج جيدة إلى حد الآن.

وقال بوسعيد إن البرنامج، الذي انطلق، في شهر نونبر الماضي بمدينة دمنات، قد طاف إلى حد الآن بـ58 مدينة، وسجل مشاركة 29 ألف شخص.

وأوضح المتحدث، إن البرنامج استهدف على الخصوص المدن المتوسطة، التي يتوقع أن يزيد عدد القاطنين بها خلال السنوات المقبلة إلى 30 في المائة، بهدف الاستماع إلى المواطنين، ومنح المواطن فرصة المشاركة في تشخيص أوضاع هذه المدن.

وقال بوسعيد إن البرنامج يعد فضاء مفتوحا للنقاش، في “صيغة متفردة” يشارك فيها المواطن بطرح الحلول، وإن الإعداد له جرى بمقاربة علمية، وإن ثلثي المشاركين به كانوا من خارج الحزب.