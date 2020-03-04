تسببت حادثة سيرة خطيرة، حدثت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في مصرع شخص، بعد اصطدام سيارته بعربة طرامواي الدار البيضاء، على مستوى محطتي “حي الرجا”، و”ابن تاشفين”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سائق السيارة نقل على وجه السرعة إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه، وهو في طريقه إلى المستشفى.
وأصدر “ترامواي الدار البيضاء” بلاغا حول موضوع، أكد فيه أنه لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف ركاب الترامواي.
وأشار البلاغ إلى أن حركة سير الترامواي توقفت على مستوى الخط T1 لمدة 15 دقيقة، بعد الحادث الخطير.
يذكر أن حادثة سير أخرى “للترامواي”، الأسبوع الماضي، على مستوى محطة “علي يعتة”، في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، تسببت في مصرع سيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحالة الثانية خلال أسبوع.. مصرع شخص في حادثة سير في محطة “ترامواي” البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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