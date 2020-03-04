العثماني يلتقي مساء اليوم زعماء الأحزاب لمناقشة التحضير لانتخابات 2021

استدعى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لحضور لقاء رسمي في مقر رئاسة الحكومة بالمشور، مساء اليوم الأربعاء 4 مارس، لمناقشة موضوع التحضير للانتخابات المقررة في 2021.

ويأتي هذا اللقاء استجابة للدعوة التي وجهها كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة في بلاغ مشترك، إثر اجتماع قيادتيهما الاثنين 10 فبراير الماضي لمطالبته بفتح نقاش حول إصلاح المنظومة الانتخابية والسياسية، ومراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وتحقيق “انفراج سياسي”.

كما وجه الأمين العام لحزب الاستقلال رسالة لرئيس الحكومة في 3 فبراير الماضي، دعاه فيها إلى “التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين”، بما في ذلك مراجعة اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ، إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

كما دعا الحزب إلى تعزيز فعلي للأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، وسبل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة، وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية.

وينتظر أن يمثل حزب العدالة والتنمية في اللقاء، اللقاء سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، الذي أكد لـ”أخبار اليوم” أنه توصل بدعوة إلى حضور اللقاء، مكتفيا بالقول بأن اللقاء مخصص لمناقشة “الانتخابات”، وهو أول لقاء تحضيري يجري إثر الرسالة المشتركة التي وجهها كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية لدعوة رئيس الحكومة إلى مناقشة التحضير للانتخابات.