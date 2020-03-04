مكتب الماء والكهرباء ينفي تقليص مدة التزويد بالماء الشروب لمواجهة الجفاف

بعد أن تداولت بعض المواقع الإلكترونية أخبارا، تفيد أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يعتزم اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة مشكل قلة التساقطات المطرية، بتقليص المدة الزمنية للتزويد بالماء الشروب؛ نفى المكتب المذكور الخبر بشكل قاطع.
وشدد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على أن “التزويد بالماء الشروب لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، ويتم بشكل عاد ومنتظم”.
وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ له، أنه “يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء من أجل اتخاذ جميع الإجراءات، والتدابير القانونية، المعمول بها لمواجهة هذا النوع من الإشاعات، والمغالطات”.
يذكر أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا، مفاده أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيقلص المدة الزمنية لاستهلاك الماء الشروب، لمواجهة مشكل قلة التساقطات المطرية، ابتداء من نهاية شهر مارس الجاري.
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