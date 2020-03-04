مدرب سريع واد زم: ليس من السهل أن تكون خاسرا وتعود في النتيجة أمام الجيش الملكي- فيديو

انتهت مباراة سريع وادي زم على ملعبه مع الجيش الملكي بالتعادل 2-2، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المغربي للمحترفين.

وقال منير شبيل، مدرب سريع واد زم، إن المبارة كانت جميلة بين الفريقين، وتقدم بالشكر إلى لاعبيه، الذين قدموا أداءً ممتازا، خلال الشوط الثاني.