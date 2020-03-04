إيران: 15 وفاة و586 إصابة جديدة نتيجة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة الوفيات في الجمهورية الإسلامية إيران، اليوم الأربعاء، إلى 92 حالة وفاة نتيجة تأثرهم بفيروس كورونا، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 وفاة جديدة الأربعاء، ووصلت حالات الإصابة المسجّلة رسميًا في الوزارة إلى 2922 حالة بعد أن أُعلن عن 586 حالة إصابة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، خلال مؤتمر صحافي إن "عدد الإصابات الجديدة المؤكدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة يصل إلى 586"، مضيفًا أن "15 شخصًا توفوا للأسف".

وذكر إعلام أوروبي محلي أنه تم تسجيل أول إصابة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأفاد موقع شبكة "يورو نيوز" بأن الإصابة تعود لموظف مدني يعمل في وكالة الدفاع الأوروبية في بروكسل، مشيرا إلى أنها أول حالة إصابة تُسجل ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت كوريا الجنوبية الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 32 وفاة و5328 إصابة، حسب إعلام محلي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية عن مركز تدابير الحجر الصحي قوله إنه حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، تم تسجيل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 5328.

وأعلنت السلطات البولندية، الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا وفق إعلام محلي.

وأفاد موقع صحيفة "غازيتا براونا" بأن وزير الصحة ووكاش شوموسكي، أكد اكتشاف أول مصاب بكورونا، في البلاد، لافتًا إلى أن المريض موجود حاليا في مستشفى بمدينة زيلونا غوا وهو في حالة جيدة.

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(أ ب)

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 8.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم تسجيل 3 حالات جديدة لكورونا، من نفس عائلة 4 مصابين بالفيروس في محافظة البليدة".

وفي وقت سابق، أفادت الصحة بأن العدوى بفيروس "كورونا" انتقلت إلى هذه العائلة من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم في الفترة ما بين 14-21 شباط/ فبراير الماضي.

وأعرب جزائريون عن قلقهم من الفيروس الذي تسلل لبلاده وسط تطمينات من جانب رئيس مصحة متخصصة في الأمراض المعدية جنوبي البلاد، يرقد فيها 3 أشخاص مصابين بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الأربعاء، أن 996 شخصًا يخضعون للحجر الصحي في منازلهم للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، بمقر الوزارة في العاصمة تونس، خصصه لعرض آخر تطورات الوضع الصحي في تونس.

وقال المكي إن "996 شخصًا يخضعون للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".