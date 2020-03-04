شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» في العراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: سجلت في العراق اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمحافظة السليمانية إحدى محافظات إقليم كردستان.

وأفادت رئاسة صحة محافظة السليمانية أن أحد المصابين يبلغ من العمر سبعين عامًا، مشيرةً إلى أن حالته الصحية قبل وفاته غير مستقرة.

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