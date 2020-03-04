شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًًا من كورونا .. العراق يغلق منفذين حدوديين جديدين مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

أغلق العراق اليوم منفذين حدوديين جديدين مع إيران للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. وأعلن مصدر أمني محلي في محافظة ديالى في بيان صحفي إغلاق منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس. يشار إلى أن الغالبية للإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق البالغ عددها 31 إصابة حتى الآن وفد أصحابها من إيران.

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