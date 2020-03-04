مقتل معلم متقاعد وإصابة زوجته ونجله بهجوم مسلح جنوبي البصرة

أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بمقتل معلم متقاعد وإصابة زوجته ونجله بهجوم مسلح جنوبي محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه عجلة مدنية في قضاء الفاو بالبصرة، ما أسفر عن مقتل معلم متقاعد وإصابة زوجته وابنه بجروح خطيرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، والجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، والجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
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