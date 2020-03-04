خلية الأزمة بالنجف تصدر سبعة قرارات مهمة بسبب كورونا

أصدرت خلية الأزمة بمحافظة النجف، الأربعاء، سبعة قرارات مهمة بسبب فايروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "عقدت اجتماعا اليوم، لمتابعة الوضع الصحي العام للمحافظة عقب تسجيل حالات اصابات جديدة بالفيروس".

وبحسب البيان فأن الخلية اصدرت عدة قرارات مهمة :

ـ تمديد تاجيل الدوام الرسمي للجامعات والمدارس والملاكات التربوية لاشعار اخر.

ـ التوصية الى دائرة المزارات الشيعية بضرورة اغلاق المزارات .

ـ الموافقة على طلب دائرتي الماء والزراعة لتخفيض دوام الموظفين بنسبة ٥٠% على ان لايسبب ارباك في مصالح المواطنين.

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ـ تجهيز المركز الصحي لطريق ياحسين وتحويلها الى مستشفى مخصصة لحجر وعلاج المصابين بالفايروس والمشتبه بهم .

ـ تشكيل لجنة اعلامية من الاعلام الحكومي في المحافظة لادارة ازمة الوباء اعلاميا لنشر الوعي الثقافي الوقاية منه .

ـ تقليص دخول اعداد المشيعين الى المحافظة في مراسيم دفن الموتى القادمة من المحافظات.

ـ توجيه مديرية الشرطة بتنفيذ قرارات خلية الازمة المركزية باغلاق الكوفي شوبات والمقاهي وصالات الاعراس والمسابح.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثلاثاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بـ" فيروس كورونا" المستجد، مبينة ان الاصابات توزعت بواقع واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء.