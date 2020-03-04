إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الأربعاء، بإغلاق منفذ مندلي الحدودي حتى إشعار آخر، بسبب فايروس كورونا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "إدارة منفذ مندلي الحدودي في محافظة ديالى، قررت إغلاق المنفذ حتى إشعار آخر".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاجراء يأتي للوقاية من انتقال عدوى فايروس كورونا".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاجراء يأتي للوقاية من انتقال عدوى فايروس كورونا".
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