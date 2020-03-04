إدارة القوة الجوية تمنع دخول الجماهير لتدريبات الصقور

رياضة 2020-03-04 | 12:09 166 مشاهدة أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، أنها قررت منع دخول الجماهير لتدريبات فريق الصقور بكرة القدم. وكانت خلية الأزمة قررت إقامة مباريات دوري الكرة الممتاز من دون جمهور، استجابة لقرار خلية الأزمة في مواجهة فايروس كورونا. وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه "حفاظاً علی سلامة جماهير الصقور، إدارة نادي القوة الجوية تمنع دخول الجماهير في التمارين والمباريات الودية حسب توجيهات خلية الأزمة في بلاد".



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