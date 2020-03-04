مقرر البرلمان: لم يتم لغاية الان تحديد موعد بدء الفصل التشريعي المقبل

اكد مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ، الاربعاء، انه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد بدء الفصل التشريعي المقبل، فيما اشار الى انه لم يتم ايضا التبليغ رسميا عن تمديد العطلة التشريعية او انهاؤها .

وقال قرداغ في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك العديد من الامور التي تحتاج الى اهتمام ومناقشة ومن بينها قضية تفشي فايروس كورونا، حيث ان الاجراءات الوقائية منه امر ضروري وهو شيء تم اعتماده في العديد من دوائر الدولة وفي العديد من دول العالم كاجراء احترازي".

واضاف ان "الجميع يعلم ان القوانين تاتي من الحكومة ويتم تشريعها داخل مجلس النواب، ونحن حتى اللحظة لم نصل الى حسم قضية تشكيل الكابينة الوزارية"، لافتا الى ان "جميع تلك الامور جعلت اعلان موعد بدء الفصل التشريعي المقبل امر لم يحسم بشكل رسمي".

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وتابع انه " م يتم ايضا تبليغنا بشكل رسمي عن تمديد العطلة التشريعية او انهاؤها".

يشار الى ان العطلة التشريعية في مجلس النواب تنتهي في الثالث من آذار الحالي.