أردوغان يتوقع التوصل إلى وقف إطلاق نار في إدلب بعد محادثات مع بوتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تسفر محادثاته هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق نار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.
أدلى أردوغان بهذه التصريحات للصحفيين قبيل زيارته موسكو يوم الخميس لإجراء محادثات مع بوتين.
وكثف الجيش التركي ومقاتلو المعارضة السورية هجماتهم في إدلب ضد قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.
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