اخبار العالم

أردوغان يتوقع التوصل إلى وقف إطلاق نار في إدلب بعد محادثات مع بوتين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بوتين "إلى اليمين" يصافح أردوغان في سوتشي بروسيا يوم 22 اكتوبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تسفر محادثاته هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق نار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

أدلى أردوغان بهذه‭ ‬التصريحات للصحفيين قبيل زيارته موسكو يوم الخميس لإجراء محادثات مع بوتين.

وكثف الجيش التركي ومقاتلو المعارضة السورية هجماتهم في إدلب ضد قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يتوقع التوصل إلى وقف إطلاق نار في إدلب بعد محادثات مع بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا