أردوغان يتوقع التوصل إلى وقف إطلاق نار في إدلب بعد محادثات مع بوتين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بوتين "إلى اليمين" يصافح أردوغان في سوتشي بروسيا يوم 22 اكتوبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تسفر محادثاته هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق نار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

أدلى أردوغان بهذه‭ ‬التصريحات للصحفيين قبيل زيارته موسكو يوم الخميس لإجراء محادثات مع بوتين.

وكثف الجيش التركي ومقاتلو المعارضة السورية هجماتهم في إدلب ضد قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.