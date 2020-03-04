متحدث رسمي: المهاجرون يرشقون القوات اليونانية بغاز يستخدمه الجيش التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أنقرة - الخليج 365

قال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية -في مؤتمر صحفي- إن المهاجرين يرشقون القوات اليونانية بعبوات غاز مسيل للدموع يستخدمه الجيش التركي.



واتهمت أثينا السلطات التركية، الأربعاء، بنشر أخبار كاذبة تزعم خلالها أن القوات المسلحة اليونانية أصابت مهاجرين غير شرعيين تجمعوا عند الحدود البرية.

ونفت الحكومة اليونانية "نفياً قاطعاً" إطلاق النار على مهاجرين على الحدود مع تركيا، وفق وسائل إعلام تابعها "الخليج 365".

Advertisements

كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أقر، الأربعاء، بعبور نحو 135 ألف مهاجر حدود بلاده من ولاية أدرنة إلى اليونان.

وتوجّه آلاف الأشخاص من تركيا باتجاه الحدود مع اليونان، التي مثلت إبان أزمة الهجرة الكبيرة التي هزّت أوروبا في 2015 باب عبور رئيسي نحو القارة.

ومنعت اليونان، الأحد، ما يقرب من 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها عبر الحدود التركية خلال الساعات الماضية، واصفة ما تفعله أنقرة بـ"الهجوم المنظم".

وتتهم اليونان تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود، في "هجوم منظم"، وقالت إنها مصرة على إبعادهم