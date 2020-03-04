صحيفة: الإمارات نموذجاً اقتصادياً منافساً عالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "كان لسياسة الانفتاح التي تنتهجها الإمارات، أثر إيجابي واضح على الاقتصاد والاستثمار من حيث النمو والريادة خلال العقود الماضية، ففي الوقت الذي نجحت فيه الدولة في إقامة استثمارات عالمية ناجحة في الخارج، فإنها شكلت أيضاً بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بحيث تمكنت من الاستحواذ على 40% من قيمة هذه الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط.



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وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"إلى أن هذه البيئة الجاذبة، لها ما يفسرها، فتنوع النشاطات الاقتصادية ومرونة التشريعات وقرارات التحفيز المتوالية وفتح المجال واسعاً أمام المواهب والمبدعين، كانت من أهم عوامل نجاح الإمارات في هذا الجانب، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة من أمان واستقرار وبنية تحتية نوعية وخدمات منافسة عالمياً.

وتابعت يأتي قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، ببدء تطبيق القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100%، لتكون الإمارات، حاضنة الإنتاج والصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخبرات، نموذجاً اقتصادياً منافساً عالمياً، يواكب المتغيرات ويرفع من وتيرة أرقام النمو سنوياً.

وذكرت في ختام افتتاحيتها أن هذه الأنشطة هي مكملة للشركات للوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات في مجالات نوعية، فالإمارات كانت على الدوام أرض الفرص والأحلام التي انطلقت منها شركات صغيرة إلى مصاف العالمية