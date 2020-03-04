إصابة نائب الرئيس الإيرانى بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أعلن موقع إيران واير، اليوم الأربعاء، عن حجر نائب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إسحق جهانجيري بعد إصابته بفيروس كورونا.



وارتفع عدد وفيات كورونا المستجد إلى 92 حالة.

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم البلاد في طهران.

وكشف نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2336 حالة، والوفيات إلى 77.

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن نائب رئيس البرلمان تأكيده ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا إلى 23 نائبًا.

وكان كل من النائب عن مدينة قم، مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، والنائب عن مدينة طهران، محمود صادقي، قد أكدا إصابتها بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، أول مسئول إيراني أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطات إيران عن فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس "كورونا"، وهى الأعلى خارج الصين حيث منشأ الفيروس.