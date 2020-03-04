مليشيا الوفاق تجند مرتزقة من كل الجنسيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

لجأت مليشيات الوفاق في ليبيا إلى تجنيد المرتزقة من كل الجنسيات لمواجهة التقدم الكاسح الذي يحرزه الجيش الوطني على كافة المحاور.



Advertisements

قبيل الاستعانة بالمرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا، اعتمدت حكومة الوفاق على المقاتلين الأفارقة خاصة التشاديين منهم، ولكن هؤلاء دائما ما وقعوا أسرى في يد أبطال الجيش الليبي، ليفضحوا الفكر المليشياوي الذي يسيطر على حكومة الأمر الواقع في طرابلس، ويفضح تبديدهم لأموال الشعب الليبي.

غير أن الجيش الوطني سيقف بالمرصاد، في وجه حكومة المليشيات التي تنفذ مخططا خارجيا يقوده محور الشر، وفي وجه المرتزقة متعددي الجنسيات الذين تستعين بهم، وسيرفع الجيش راية الوطن والشرف على كامل التراب الليبي.