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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول إصابة بكورونا فى مكاتب الاتحاد الأوروبى فى بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مكاتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأظهرت الفحوصات إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بفيروس كورونا المستجدّ بعد عودته من مهمة في إيطاليا، على ما أعلنت متحدثة باسم السلطات الأوروبية الأربعاء لوكالة "فرانس برس".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
ونصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية، لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر.
وقال المتحدث باسم المنظمة، فى بيان أوردته قناة "العربية الحدث"، اليوم الأربعاء: "إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر، ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم، عندما يكون ذلك ممكنًا للحد من مخاطر انتقال العدوى".
واقترحت المنظمة استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي كورونا المستجد، قد يبقى أيام عدة على سطح العملة الورقية.
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