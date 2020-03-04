إيران عاجزة.. هذا ما تحتاجه لتفادي عدوى كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

قال مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحتاج 40 مليون كمامة طبية أسبوعيا، لتفادي عدوى فيروس كورونا الذي ضرب أنحاء البلاد.



وأشار مدير المعدات والمستلزمات الطبية التابعة لمنظمة الغذاء والدواء الإيرانية، حسين صفوي، إلى أن وزارة الصحة لجأت إلى السوق السوداء لشراء الأقنعة الطبية، بسبب ندرتها.

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وأضاف صفوي، لوكالة أنباء ”إيسنا“ الطلابية، أن ”وحدات إنتاج القناع يجب أن تنتج كمامات وفقا للإحصاءات المتوقعة من وزارة الصحة لسد العجز الحاصل في الصيدليات والمستشفيات“.

ولفت إلى وجود احتكار في السوق بسبب ”هيمنة وسطوة التجار ورجال الأعمال على بعض الشركات المنتجة للأقنعة الطبية في إيران”، وهو ما خلق أزمة.

وتابع: ”على مدار الأيام العشرة الماضية، لم يصل الإنتاج لدينا إلى مليوني كمامة، وقمنا بتسليم الصيدليات ثلاثة ملايين و500 ألف كمامة“.

وأكد العديد من الإيرانيين، في تصريحات للتلفزيون الرسمي وعبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم توفر كمامات ومستلزمات طبية في الصيدليات والمراكز الطبية في ظل تفشي كورونا.