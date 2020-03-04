روسيا: أمريكا ستنقل أسلحتها إلى الفضاء قريبًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أعلن مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن بلاده لا تستبعد احتمال أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها في "الناتو" بنقل أسلحتها إلى الفضاء قريبا.

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وقال يرماكوف، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "نرى أن الولايات المتحدة قد بدأت العمل في هذا الاتجاه، ومن الممكن أن نصبح شهودا على نقلها للأسلحة في المستقبل القريب إلى الفضاء، وهذا سيناريو خطير للغاية"، مؤكدا أن بلاده ستواصل بذل كل جهد ممكن لمنع هذا التطور.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد دعا، في وقت سابق، الدول الغربية إلى وضع تدابير عامة تهدف لمنع المواجهة العنيفة في الفضاء.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن نهاية العام الماضي، عن إنشاء قوات فضائية أمريكية، كما أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرج، عن خطط للاعتراف بالفضاء كمجال جديد لعمليات التحالف.