روسيا: مسلحون سوريون أصيبوا أثناء إعدادهم لهجوم كيماوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

ذكرت وكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم الأربعاء إن مسلحين سوريين كانوا يستعدون لاستخدام أسلحة كيماوية فى بلدة سراقب لكنهم أصابوا أنفسهم أثناء التعامل مع هذه المواد.

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وقالت روسيا، الحليف الوثيق للحكومة السورية، إن مجموعة مؤلفة من نحو 15 مسلحا حاولت تفجير ذخيرة شديدة الانفجار باستخدام عبوات مملوءة بكيماويات سامة.

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 فى إدلب بسوريا. وتأتى التطورات بعد سلسلة من الهجمات التى شنها الجيش السورى فى الأيام الماضية، إدلت إلى مقتل وإصابة العشرات من جنود الجيش التركى.

يذكر أن القيادة العامة للجيش السوري أعلنت الأحد، إغلاق المجال الجوي أمام رحلات الطائرات والطائرات المسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا وخاصة فوق محافظة إدلب. وكان رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، أوليج جورافلوف، قال إن روسيا لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركى فى سوريا بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب، وأضاف جورافلوف للصحفيين، "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية فى سوريا"​​​. يشار إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إنه سيوجه الدعوة إلى اجتماع استثنائى الأسبوع الحالى، لوزراء الخارجية الأوروبيين لمعاينة تداعيات الوضع فى إدلب السورية.