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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المقاتلات الأمريكية تقصف مسلحي طالبان في أفغانستان رغم اتفاق السلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
استهدف القوات الأمريكية في أفغانستان اليوم الأربعاء بغارة جوية على مسلحي طالبان، وهى الأولى من نوعها منذ توقيع الولايات المتحدة اتفاق سلام مع طالبان مطلع هذا الأسبوع، حسبما أفاد المتحدث العسكري الأمريكي سوني ليجيت.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن مسؤولون فى وقت سابق من اليوم أن ما لا يقل عن 20 شخصا من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا في هجومين منفصلين شنتهما حركة طالبان بإقليم قندوز.
وطبقال لما قاله ليجيت، فإن الهجوم الأمريكى الذي وقع في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان كان "ضربة دفاعية لتعطيل الهجوم". وأضاف أن قيادة طالبان كانت قد وعدت المجتمع الدولي بخفض مستوى العنف وليس زيادته.
واتهم ليجيت طالبان بإهدار الفرصة (من أجل السلام) وإرادة الشعب الأفغاني من أجل السلام
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