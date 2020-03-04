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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بولندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن وزير الصحة البولندي لوكاس شوموفسكي، الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.
وتابع شوموفسكي، في مؤتمر صحفي في وراسو، أن المصاب بكورونا جاء إلى البلاد من ألمانيا مؤخرا.
وأوضح الوزير أن المريض يعالج في مستشفى في زيلونا جورا في غرب بولندا وأنه في حالة جيدة، وجميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال به، وهم موجودون الآن في منطقة الحجر الصحي.
ولفت الوزير إلى أن بولندا قد أعدت منذ فترة خطة عمل في حالة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، وتعمل حاليًا وفقًا لهذه الخطة.
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