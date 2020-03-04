شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتراف.. الرئيس الإيراني: فيروس ”كورونا“ أصاب كل الأقاليم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 ذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية نقلا عن الرئيس حسن روحاني اليوم الأربعاء، أن تفشي فيروس كورونا في البلاد أصاب كل الأقاليم تقريبا.

وأضاف روحاني ”هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي“.

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