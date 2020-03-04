محمد بن زايد: سنجرى رعاية صحية شاملة لمواطني الدول الشقيقة العائدين من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخليج 365

أبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتمامه بقضية إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم".



كما شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، الصين على تعاونها مع الإمارات في هذا الشأن، وغرد قائلا: "نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني".

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وعلى جانب آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصينى سجل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 125 في اليوم السابق. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات في البر الرئيسي 80270 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات 38 حالة ليصل الإجمالي إلى 2981 حالة وفاة حتى 3 من مارس. وفي إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، جرى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة و115 حالة إصابة أمس.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، قال إن 46 دولة و6 منظمات دولية قدمت تبرعات للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، وصلت إلى الصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أضاف تشاو في إفادة صحفية، الثلاثاء، أنه وفقا للمعلومات الصادرة عن القنوات الدبلوماسية ، التزم إجمالي 62 دولة و7 منظمات دولية بتقديم مواد للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه إلى الصين، ووصلت بالفعل منح 46 دولة و6 منظمات إلى الصين"، مضيفا أن 12 دولة ومنظمتين دوليتين وفرت أو أعلنت عن توفير غذاء ودعم نقدى وأشكال اخرى من الدعم للصين.