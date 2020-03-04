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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روحاني: فيروس كورونا أصاب كل أقاليم البلاد تقريبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم البلاد تقريبا.
تصريحات روحاني عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، جاءت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس كورونا المستجد بات مترسّخا في إيران، محذرة من قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية، مؤكدة أن هذا الوضع يعقّد جهود احتواء تفشي الفيروس في البلاد.
يذكر أن كازاخستان أغلقت موانئها مؤقتا أمام سفن إيران وأذربيجان، وفق بيان لوزارة الصناعة وتنمية البنية التحتية الكازاخية.
وقالت الوزارة: "تقرر إغلاق الموانئ مؤقتا أمام السفن التي تحمل ركابا من إيران وأذربيجان، على خلفية المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المتحور الجديد".
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