خالد بن سلمان يلتقي هيثم بن طارق في سلطنة عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

يبدأ اليوم الأربعاء؛ نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان زيارة إلى سلطنة عمان، يلتقى خلالها السلطان هيثم بن طارق وكبار المسؤولين العمانيين.



وقال وكالة الأنباء العمانية الرسمية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر؛ إن السلطان هيثم بن طارق يستقبل ظهر اليوم بقصر العلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

Advertisements

وهذه أول زيارة للأمير السعودي الشاب إلى السلطنة منذ تسلم السلطان هيثم مقاليد الحكم في البلاد بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد مطلع يناير الماضي.

وكان الأمير خالد بن سلمان؛ قد أدى زيارة لمسقط خلال شهر نوفمبر الماضي؛ حيث استقبله السلطان الراحل، كما عقد لقاءات مع مسؤولين بارزين في السلطنة.

ويزور الأمير خالد السلطنة؛ بعد أن أنهى زيارة رسمية لباكستان التقى خلالها كبار المسؤولين في اسلام أباد وفي مقدمتهم رئيس الوزراء عمران خان.