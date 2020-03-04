الكويت لم تسجل أي إصابة جديدة بكورونا خلال 48 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لليوم الثاني على التوالي، ليستقر عدد المصابين عند 56 حالة.



وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية، الدكتورة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة، عدا حالتين لسيدتين كويتيتين في العقد السابع من عمرهما.

Advertisements

وأشارت إلى أنهما تعانيان من أمراض مزمنة، وتم إيداعهما الرعاية المركزة لإصابتهما بالتهاب رئوي حاد، وحالة إحداهما خطرة.

وأضافت أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى كورونا.

ونوهت المضف بأنه تم التعميم بمنع تقديم النرجيلة (الشيشة) في جميع مقاهي الكويت، وكذلك تشديد إجراءات الوقاية والتعقيم بصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل على مستوى محافظات الكويت الست.