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محمد بن زايد : الذين تم إجلائهم من الصين سيحظون برعاية صحية شاملة

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

محمد بن زايد : الذين تم إجلائهم من الصين سيحظون برعاية صحية شاملة

عدن - الخليج 365

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، أن الذين تم إجلائهم من الصين سيحظون برعاية صحية شاملة في بلاده .

 

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له بتويتر رصدها (الخليج 365)، "تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات" .

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وأضاف "سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم" شاكراً الحكومة الصينية على تعاونها .

 

وثمن الشيخ محمد بن زايد جهود أبنائه المتطوعين في هذه المهمة .. مؤكداً أن إيمانه راسخ بوحدة المصير الإنساني.

 

وتكفلت دولة الإمارات بإجلاء المواطنون العرب المتواجدين في مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها فيروس كورونا، بينهم طلاب وعائلات يمنية

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