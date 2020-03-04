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العراق يغلق منفذين حدوديين جديدين مع إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بغداد أغلق العراق اليوم منفذين حدوديين جديدين مع إيران للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. وأعلن مصدر أمني محلي في محافظة ديالى، في بيان صحفي، إغلاق منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس. يشار إلى أن الغالبية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العراق، والبالغ عددها 31 إصابة حتى الآن وفد أصحابها من إيران.



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