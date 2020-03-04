كورونا يضرب "عمق" إيران.. وفاة مسؤولين ووزراء.. وروحاني يعلن تفشي الفيروس في كل الأقاليم

حالة من الرعب والخوف انتابت العالم جراء انتشار فيروس كورونا، والذى ما تزال دائرة انتشاره تتسع يوما بعد يوم، مخلفا ضحايا جدد في مختلف دول العالم.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في العالم 93,455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3,198 حالة وفاة نتيحة المرض، بينما تعافى 50,690 شخصا حول العالم.

الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز",.

وفاة نائب ومسئول إيراني

بعد يومين على وفاة نائب إيراني جراء فيروس كورونا، توفي الاثنين مسؤول آخر. فقد أفادت وكالة تسنيم بأن محمد مير محمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام توفي إثر تدهور وضعه الصحي جراء فيروس كورونا.

وتوفي المسؤول الإيراني في مستشفى "مسيح دانشوَري" بطهران، بعد أن رقد لأيام فيه للعلاج من الفيروس الذي انتقل إليه، بعد إصابة والدته به.

كما ذكرت الوكالة أن والدته أيضاً، وهي شقيقة المرجع الشيعي شبيري زنجاني توفيت قبل أيام.

يشار إلى أن المجلس يقدم المشورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، كما يقوم بتسوية النزاعات بين المرشد والبرلمان.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد أفادت، السبت، بوفاة النائب محمد علي رمضاني، بعد إصابته بالمرض. حسبماا ذكر موقع "العربية".

وتتزايد حالات الإصابة بكورونا بين المسؤولين الإيرانيين فبعد وفاة رمضاني، أعلنت معصومة آقابور عليشاهي، النائبة في البرلمان الإيراني، إصابتها أيضاً.

إصابة نائبة برلمانية

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وأضافت النائبة عن مدينة شبستر، قبل يومين أنها شاركت في اجتماعات البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي، وأن أعراض الفيروس ظهرت عليها منذ الأربعاء، مؤكدة أنها تلقت نتائج تحاليلها .

يأتي هذا بعد إصابة 5 نواب سابقين، بحسب ما أكد المتحدث باسم البرلمان، أسد الله عباسي في تصريحات سابقة.

الرئيس الإيراني بعلن تفشى المرض

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية.

وشكر روحاني جميع الدول التي قدمت المساعدة لإيران لمكافحة كورونا، والدول التي أعلنت استعدادها لذلك، وذلك وفقا لما نقلته "روسيا اليوم".

روحاني يهاجم أمريكا

وهاجم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: "إذا كانت صادقة في إعلان استعدادها لتقديم المساعدات لإيران، فعليها رفع العقوبات عن استيراد الأدوية كخطوة أولى.. ندرك جيدًا أن الولايات المتحدة تكذب في إعلان استعدادها مساعدة إيران في مكافحة كورونا".

إصابة وزير الصناعة الإيراني بكورونا

أصيب وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني، بفيروس كورونا، وجرى إدخاله إلى غرفة العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة طهران، وذلك نقلا عن وسائل إعلام إيرانية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأكد موقع مقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنَّه جرى إدخال الوزير قبل أيام إلى مشفى الإمام الخميني في طهران، لكنه نُقل لاحقًا إلى مستشفى آخر، وفق ما أفادت به "روسيا اليوم".

يُذكر أنَّ لدى وزير الصناعة إصابة منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) نتيجة هجوم كيميائي نفذته القوات العراقية.

و تشهد إيران أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الصين التي نشأ فيها المرض.