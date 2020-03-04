اخبار العالم

خفر السواحل التركي أنقذ 58 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية أنطاليا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت مصادر في ​خفر السواحل التركي​، لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "فرق خفر السواحل توجّهت إلى جزيرة غورملي قبالة سواحل قضاء "كاش" التابع لولاية أنطاليا جنوبي ​تركيا​، استجابًا لنداء استغاثة من مهاجرين غير شرعيّين"، لافتةً إلى أنّ "الفرق أنقذت 40 مهاجرًا أفغانيًّا، بينهم نساء وأطفال، ومهاجر باكستاني واحد".

وأوضحت أنّ "في سياق متّصل، أنقذت فرق خفر السواحل التركية 17 مهاجرًا غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية، بعد أن دفع خفر السواحل اليونانية قاربهم المطّاطي نحو المياه الإقليميّة التركيّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي أنقذ 58 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية أنطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا