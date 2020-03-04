خفر السواحل التركي أنقذ 58 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية أنطاليا

ذكرت مصادر في خفر السواحل التركي، لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "فرق خفر السواحل توجّهت إلى جزيرة غورملي قبالة سواحل قضاء "كاش" التابع لولاية أنطاليا جنوبي تركيا، استجابًا لنداء استغاثة من مهاجرين غير شرعيّين"، لافتةً إلى أنّ "الفرق أنقذت 40 مهاجرًا أفغانيًّا، بينهم نساء وأطفال، ومهاجر باكستاني واحد".
وأوضحت أنّ "في سياق متّصل، أنقذت فرق خفر السواحل التركية 17 مهاجرًا غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية، بعد أن دفع خفر السواحل اليونانية قاربهم المطّاطي نحو المياه الإقليميّة التركيّة".
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