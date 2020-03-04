إرتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الهند إلى 28

أعلن وزير الصحة ​الهند​ي أنّ "16 مواطنًا إيطاليًّا تأكّدت إصابتهم بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الهند إلى 28".

وكان مسؤول في قطاع الصحة قد أفاد يوم الإثنين بأنّه "تمّ اكتشاف إصابة شخص من ​إيطاليا​ بالفيروس في ولاية راجاستان في غرب البلاد".