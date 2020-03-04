أعلن وزير الصحة الهندي أنّ "16 مواطنًا إيطاليًّا تأكّدت إصابتهم بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الهند إلى 28".
وكان مسؤول في قطاع الصحة قد أفاد يوم الإثنين بأنّه "تمّ اكتشاف إصابة شخص من إيطاليا بالفيروس في ولاية راجاستان في غرب البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الهند إلى 28 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.