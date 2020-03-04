زنكنه: تفشي "كورونا" لم يخلف أي أثر سلبي على عملية إنتاج النفط بإيران

أكّد وزير ​النفط​ ال​إيران​ي ​بيجن زنكنة​ أنّ "تفشّي فيروس "كورونا" لم يخلّف أي أثر سلبي على عمليّة إنتاج النفط في إيران".

وكان قد وصل زنكنه إلى ​فيينا​ في وقت سابق اليوم، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الإستثنائي الـ178 لمنظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) والاجتماع الوزاري الثامن لتحالف "​أوبك +​" المقرّر في 5 و6 آذار الحالي.

ويأتي الإجتماع الاستثنائي لـ"أوبك" في ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في عدد من دول العالم، ما أثّر سلبًا على أسواق النفط العالميّة.