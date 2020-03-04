زنكنه: تفشي "كورونا" لم يخلف أي أثر سلبي على عملية إنتاج النفط بإيران

أكّد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أنّ "تفشّي فيروس "كورونا" لم يخلّف أي أثر سلبي على عمليّة إنتاج النفط في إيران".
وكان قد وصل زنكنه إلى فيينا في وقت سابق اليوم، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الإستثنائي الـ178 لمنظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) والاجتماع الوزاري الثامن لتحالف "أوبك +" المقرّر في 5 و6 آذار الحالي.
ويأتي الإجتماع الاستثنائي لـ"أوبك" في ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في عدد من دول العالم، ما أثّر سلبًا على أسواق النفط العالميّة.
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