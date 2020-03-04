أعلنت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "التزاماً مني بالحفاظ على الشفافية قدّمت الى رئيس ​المجلس الدستوري​ القاضي ​طنوس مشلب​ تصريحاً عن اموالي واموال زوجي واولادي القاصرين المنقولة وغير المنقولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريم:قدمت تصريحاً عن اموالي واموال زوجي واولادي المنقولة وغير المنقولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.