الصفدي: وضع البلد لا يسمح بدفع سندات اليوروبوندز

رأى الوزير السابق ​محمد الصفدي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الوقت ينفد وبات من الملح اتخاذ قرار حاسم، وكوزير سابق للمالية، اعتبر ان وضع البلد لا يسمح بدفع سندات اليوروبوندز في استحقاق 9 آذار، ومطلوب خطة متكاملة تبدأ بإعادة جدولة الدفع وتتضمن بنودا اصلاحية متكاملة ومشاريع اقتصادية سريعة الاثر وتحفز الانتاج المحلي".

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