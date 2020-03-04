اشتبه قبل ظهر اليوم بأحد العناصر الامنية في نقطة الحراسة في مصلحة تسجيل السيارات في مدينة النبطية، حيث ظهرت عليه عوارض ارتفاع في الحرارة.
وعلى الفور أصدر رئيس هيئة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور قرارا باقفال المصلحة فورا والتوقف عن استقبال المواطنين وإقفال الابواب. واتخذت اجراءات وقائية وحضرت فرق من بلدية النبطية وعملت على تعقيم المركز.
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم هيئة تسجيل السيارات في النبطية بعد الاشتباه بشخص ارتفعت حرارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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