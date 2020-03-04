دياب ابرق مهنئا امين معلوف لنيله وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي

وجه رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ برقية تهنئة للاديب ال​لبنان​ي الكبير ​أمين معلوف​ بعد نيله وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة ضابط أكبر، جاء فيها: "يليق بكم، وانتم رجل الثقافة والأدب والفكر، أن يعلق على صدركم وسام الإستحقاق الوطني الفرنسي، من رتبة ضابط اكبر، من قبل الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​.

وبكل تقدير ومحبة، أهنئكم من القلب على ما استحقيتموه من تكريم، سبقه الكثير، ولن يكون الأخير، فما أضفتموه للعالم اجمع، وعلى مدى عقود من نتاج أدبي، وبحثي ذو قيمة وعمق ورقي، أغنى الأدب الروائي اللبناني والفرنكوفوني المعاصر، ورفعه لرتبة ​العالم​ية، حين ترجم الى نحو اربعين لغة حية. وهذا دأبكم وانتم سليل بيت عريق في الشعر والأدب و​الصحافة​. أن تحلوا في مصاف كبار ادباء لبنان ومبدعيه، الذين رفعوا اسم لبنان وزكوا قيمه الحضارية. وكلمة حق تقال، ان هوية لبنان الحقيقية، تتعزز بأمثالكم من الأدباء المبرزين، اصحاب الأقلام الذهبية المسكونين بالشغف، الرؤيويين، الطليعيين، الذين اغتنى بهم لبنان على مر الحقب، وشكلوا علامة فارقة في كينونته الحضارية. تحياتي لكم، ودعاء ب​تحقيق​ المزبد من الإبداع والتمييز".