بهية الحريري: صيدا تواكب التطورات المتعلقة بكورونا بدرجة عالية من الوعي

لفتت النائب ​بهية الحريري​ إلى ان "​فيروس كورونا​ عابر للحدود لذلك علينا ان نحصن مجتمعنا من مخاطر انتقاله، بأن نحصل على المعلومات الصحيحة ونشر الوعي حوله وحول سبل ​الوقاية​ وتعزيز هذا الوعي يكون فعالا أكثر عندما يكون هناك تدريب ومجموعات ويحملونه معهم الى بيوتهم وجيرانهم ومحيطهم".

وخلال ورشة عمل حول "التدريبات اللازمة على الإجراءات الاحتياطية والوقائية" قالت "لذلك كانت ورش العمل والتوعية هذه التي بدأنا بها منذ يومين بالتعاون مع ​الصليب الأحمر​ اللبناني وشملت حتى الآن مديري مدارس ورؤساء اقسام ومرشدين صحيين ومساعدين اجتماعيين فيها وموظفي ​البلدية​ وموظفي شركة ​الكهرباء​ وجمعيات اهلية وايضا تشمل موظفي ​الهاتف​ و​مؤسسة المياه​. وأتمنى على كل جمعية ومؤسسة ترغب في المشاركة بهذه الورش التدريبية ان تسجل اسمها والبلدية موجودة كمكان وحاضن لكل المدينة، ومتطوعو الصليب الأحمر يقومون بجهود كبيرة من اجل ايصال المعلومات الصحيحة والارشادات حول طرق الوقاية الى اكبر عدد ممكن من الناس".

أضافت: "ان صيدا تواكب التطورات المتعلقة بهذا الفيروس بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية وليس بهلع وذعر، فلا يجب ان نعيش الخوف بل يجب ان نعيش الوقاية، بالوقاية نحصن عائلاتنا وبيوتنا ومحيطنا ومجتمعنا".

وعن استمرار إقفال ​المدارس​ او فتحها اشارت الحريري الى ان "هذا الأمر قيد البحث من قبل وزارتي ​الصحة​ والتربية اللتين ستتخذان القرار بهذا الشأن قبل نهاية هذا الأسبوع، وان ​لجنة التربية​ ستمكل متابعة هذا الموضوع كما ستتواصل ورش العمل والتدريب والتوعية من اجل المزيد من الوقاية".